AÖF sınav tarihleri belli oldu!

Üniversite eğitimine örgün olarak devam edemeyen ya da ikinci üniversitesini okuyan milyonlarca AÖF öğrencisinin merakla beklediği ara sınav dönemi geldi. Anadolu Üniversitesi 2021-2022 AÖF güz dönemi ara sınav tarihlerini açıkladı. 2021 AÖF sınavları ne zaman? nerede yapılacak?

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Açıköğretim Fakültesinin 3468 Öğrencisinin katılacağı, 2021 - 2022 Öğretim yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar gün, 20 Temmuz Fen Lisesi, Türk Maarif Koleji, Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Lefkoşa Türk Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, irsen Küçük Ortaokulu ve Açıköğretim Fakültesi binalarında yapılacaktır.

Covid - 19 Salgını kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan tedbirler doğrultusunda, sınava katılacak tüm öğrenci ve görevliler 72 saatlik Antijen test sonuçlarının yanlarında olması gerekmektedir. Ülkemizdeki vaka artışı göz önünde bulundurularak bizlerle iletişime geçen gerek POZiTiF gerekse TEMASLI öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişare ve alınan izinler doğrultusunda Açıköğretim Fakültesi Binasında tüm tedbirler alınarak oluşturulmuş özel sınıflarda sınava güvenli bir şekilde girmesi sağlanacaktır. Aşıları tamamlanmış öğrenci ve görevliler için; 9~cretsiztest randevusu gelmeyen öğrenci ve görevliler, sınava giriş belgesi ve görev belgeleri ile Perşembe Cuma ve Cumartesi günleri fuar alanında ücretsiz antijen test yaptırabilecektir.

Bu habere tepkiniz:



24/11/2021 16:24