AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında ele geçirilen nakit para 1,5 milyon euro

Avrupa Parlamentosunun (AP) eski başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili’nin de suçlandığı yolsuzluk soruşturmasında el konulan nakit para miktarının 1,5 milyon euro olduğu bildirildi.

Belçika basınında Belçika Federal Savcılığına dayandırılan haberlerde, soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 1,5 milyon avro nakit para ele geçirildiği belirtildi.

Paraların ciddi kısmının Eva Kaili ile AP’deki S&D grubunun eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri’nin dairelerinde bulunduğu kaydedildi.

Yolsuzluk soruşturmasını ilk olarak haberleştiren Belçika’nın Le Soir gazetesi, balyalar halindeki nakit paraların polis tarafından çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

Gazete ayrıca Kaili’nin babası Aleksandros Kaili’nin de Brüksel’deki bir otelde elinde para dolu çantayla gözaltına alındığını duyurdu. Aleksandros Kaili’nin daha sonra serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Belçika Federal Savcılığı, bir Körfez ülkesinin adının karıştığı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Belçika ve İtalya’da 20 noktada aramalar yapıldığını, bir şüphelinin evinde 600 bin avro, Brüksel’deki bir otel odasında çanta içinde birkaç yüz bin euro ve bir AP milletvekilinin dairesinde 150 bin avro bulunduğunu açıklamıştı. Savcılık açıklamasında isimlere yer verilmemişti.

Kaili ile birlikte gözaltında bulunan 4 kişinin yolsuzluk ve rüşvet alma suçlamalarıyla yarın Brüksel’deki mahkemede ön duruşmaya çıkarılması bekleniyor.

Belçika Federal Savcılığı, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP’nin kararlarını etkilemek amacıyla AP’de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığını 9 Aralık’ta duyurmuştu.

Basında çıkan haberlerde, Eva Kaili ve diğer kişilerin AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar’dan rüşvet aldığı iddia edilmişti. Katar ise iddiaları reddetmişti.

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14/12/2022 09:13