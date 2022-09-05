AP Başkanı Roberta Metsola’nın Güney Kıbrıs ziyaret programı açıklandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’nın 9 Eylül’de Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin programı açıklandı.

Alithia’nın AP’nin resmî web sitesinde yayımlanan açıklamaya dayandırdığı habere göre Metsola, Güney Kıbrıs’a günübirlik ziyareti kapsamında saat 09.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek. İkili, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Metsola saat 11.00’de de Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla bir araya gelecek, yine, görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında Anastasiadis de hazır bulunacak.

Saat 12.20’de BM’nin Güney Kıbrıs’taki özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la görüşecek olan Roberta Metsola, saat 13.15’te Dimitriu tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak. Metsola, saat 16.00’da sözde “Maraş Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi” üyeleri ile Derinya’da bir araya gelecek ve saat 18.00’de de “Kıbrıs Üniversitesi” öğrencileri ve gençlik örgütlerinin, üniversite kütüphanesinde düzenleyeceği etkinliğe katılacak.

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05/09/2022 09:55