AP Dilekçeler Komitesi Raporu

Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nin, geçtiğimiz yıl kapalı bölge Maraş’ı ziyareti sonrasında hazırladığı ve önceki gün kabul edilen raporu, sözde “Maraş Belediyesi” tarafından memnunlukla karşılandı.

Fileleftheros gazetesi, sözde “Maraş Belediyesi’nden” bir heyetin, AP Dilekçeler Komitesi’nde söz konusu raporun görüşülmesi ve onaylanması sürecini Brüksel’de izlediğini belirterek sözde belediyeden yapılan açıklamada ise raporun “Türk işgalinin sonuçlarını açıkça ortaya koymasından duyulan memnuniyetin dile getirildiğini” yazdı.

Habere göre sözde “Maraş Belediyesi” heyeti, geçtiğimiz yıl komite adına kapalı bölge Maraş’ı ziyaret eden heyetin başkanı Cecilia Wilkstrom ve diğer bazı AP yetkilileri ve milletvekilleriyle de temaslarda bulundu.