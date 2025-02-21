AP Milletvekili Furlas Türkiye’nin AB sürecine değindi

DİSİ AP Milletvekili Lukas Furlas, Türkiye’nin AB katılım sürecinde “bir ileri iki geri gitti” iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ AP Milletvekili Lukas Furlas’ın, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde geriye gidiş kaydedildiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Furlas, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un raporunda da belirtildiği üzere, Türkiye’nin verdiği taahhütleri yerine getirmediği iddiasında bulunarak, Türkiye’nin AB katılım sürecinde “bir ileri iki geri gittiğini” öne sürdü.