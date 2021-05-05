AP Milletvekillerinden Kıbrıslı Türk gazeteciler için mektup

AB’nin, “Kıbrıslı Türk gazetecilerin ifade özgürlüğünü ve çok sesliliğini baltalayan eylemlerle ilgili” endişe belirttiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) 6 milletvekilinin 28 Ocak’ta gönderdikleri ortak mektubunun ardından AB Reform Komiseri Eliza Fereira’nın açıklama yaparak, Avrupa Komisyonu’nun durumdan haberdar olduğunu ve ifade özgürlüğünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alındığını kaydettiğini yazdı.

Habere göre Fereira, Komisyon’un ifade özgürlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygı ilkelerine bağlı olduğunu ifade ederek, konunun takipçisi olacağını vurguladı.

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05/05/2021 11:40