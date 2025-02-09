AP rapor taslağı Rum yönetimine “nefes aldırdı”

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile ilgili rapor taslağının önerilen değişikliklerin de yer aldığı uzun versiyonunun Rum yönetimine “siyasi nefes aldırdığı” ileri sürüldü.

Rapor taslağını ele geçirdiğini bildiren Haftalık Kathimerini’nin haberine göre halen çalışmaları devam eden taslakta “müzakerelerin 2017’de Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlaması” isteniyor. “İki bölgeli iki toplumlu üniter egemenliğe sahip federasyon” Kıbrıs sorunu için sürdürülebilir tek çözüm olarak nitelendiriliyor. Türkiye’ye “iki devlet çözümünü terk etme, askerlerini Kıbrıs’tan çekme ve Ada’nın bölünmüşlüğünü sağlamlaştıracak tek yanlı eylemlerden kaçınma” çağrısı yapılıyor.

Buna karşılık Rum yönetimi rapor taslağının Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin geliştirilmesi lehinde olmasını, Kıbrıs sorununun çözümüyle hiçbir bağlantı kurulmaksızın Türkiye-Avrupa ilişkilerine dair 7 dosyanın tamamlanmasını öngören Borrell/Komisyon belgesinin Avrupa Konseyi tarafından entegrasyonunun talep edilmesini ve kapalı Maraş’a özel atıf yapılmamasını “olumsuz” buluyor.

Gazete Avrupa Parlamentosu raporlarının hukuki geçerliliği bulunmadığını, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu kararlarının ağırlığına sahip olmadığını ancak yine de Rum yönetimi açısından “çok zor bir dönemde, kullanabilecek siyasi bir araç olduğunu” yazdı.