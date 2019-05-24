AP seçimleri için Çekya ve İrlanda sandık başında

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede Avrupa Parlamentosu seçimleri heyecanı var. Bugün Çekya ve İrlanda da halk sandık başında.

Avrupa Birliği'nin kaderinin yeniden belirleneceği seçimlerde Avrupa genelinde yaklaşık 374 milyon seçmen sandık başına gidiyor.

Çekya'da oy verme işlemi iki gün sürecek, İrlanda'da ise bugün sona erecek. Yarın Letonya, Malta ve Slovakya'da oy kullanlacak.

Pazar günü sandoğa gidecek ülkelerden Fransa, Almanya ve İtalya'da ise siyasi parti liderler bugün son mitinglerini düzenleyecek.

Seçimlerde aşırı sağın sandalye sayısını artırması bekleniyor. Bu durumun Türkiye'nin AB üyelik süreci için de olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Parlamento seçimlerinde Türk kökenli adaylar da yarışıyor.