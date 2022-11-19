AP Solundan Kıbrıs sorunu değerlendirmesi

AKEL’in Limasol’da düzenlediği, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Sol (GUE/NGL) partisinin AP (Avrupa Parlamentosu) grubu toplantısına katılan başkan yardımcılarından, Portekiz AP Milletvekili Joao Pimenta Lopes, “Kıbrıs sorununun tek çözümünün, üzerinde uzlaşılmış çözüm şekli olan iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde olabileceği” görüşünü dile getirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, AKEL tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Lopes’in, Kıbrıs sorununun, sadece üzerinde uzlaşıya varılmış çözüm şekli temelinde çözülebileceğini söylediğini yazdılar.

Lopes açıklamasında, “Kıbrıs sorununun sadece, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirlendiği şekilde, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde çözülebileceği tezine bağlı kalmayı sürdürdüklerini” ifade etti.

Lopes, “Başka türlü bir çözüm işlemez ve bizim tarafımızdan da kabul görmez” şeklinde konuştu.

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19/11/2022 14:25