AP, Ukrayna'nın katılım müzakerelerine 2023 sonuna kadar başlamayı planlıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Mitsola, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ve Moldova'nın birliğe katılımına yönelik müzakerelere yıl sonuna kadar başlayacağı yönündeki umudunu dile getirdi. Bu iki aday ülkenin umutlarının ‘hayal kırıklığına uğratılmaması’ çağrısında bulundu.

Dün aralarında AFP’nin de bulunduğu Europen Newsroom’a röportaj veren Mitsola, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Avrupa Birliği'nin 2030'da genişletilmesi için önerdiği tarihle ilgili bir soruya, “Her ne kadar masada bir tarih olması iyi olsa da yıl sonuna kadar katılım müzakerelerini başlatmaya odaklanalım” yanıtını verdi.

Mitsola sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ukrayna ve Moldova hazırsa katılım müzakereleri başlayabilir ve ardından adım adım tedbirler alınabilir. Her ülke kendi yolunu izler ancak Avrupa'yı evi olarak gören milyonlarca insanı hayal kırıklığına uğratmayalım.”

AP Başkanı Ukrayna'ya ve onun Avrupa Birliği'ne katılımına desteğini daima göstermiş bir isim. Maltalı Mitsola, Rusya'nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından, Nisan 2022'de Kiev'i ziyaret eden ilk Avrupa Birliği yetkilisiydi.

AB Haziran 2022'de Moldova'nın yanı sıra sembolik bir jestle Ukrayna'ya da üyelik için aday statüsü verdi.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre haziran ayında yapılan ara değerlendirmede Avrupa Komisyonu, iki kriterin karşılandığını, diğer beş kriterin ise ‘belirli bir ilerleme seviyesinde’ olduğunu bildirdi.

Komisyonun AB’ye üye 27 ülkenin konuyu aralık ayı ortasında yapılacak Brüksel zirvesindeki görüşmelerinden önce, Ukrayna ve Moldova'nın kaydettiği ilerlemenin durumu hakkında ekim ayı sonunda bir rapor sunması bekleniyor.

Yapılan değerlendirmeler müzakerelerin katılımla sonuçlanmasının biraz zaman alabileceği yönünde.

Ukrayna'nın yanı sıra Batı Balkanlar'dan (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) ve Moldova da aday statüsü aldı. Bazıları katılım müzakerelerine on yılı aşkın bir süre önce başlarken, Türkiye ile görüşmeler birkaç yıl önce durduruldu.