Apartman dairesinde çıkan yangında ev sakini iki kişi yaralandı
21/02/2025
Lapta’da bu sabahın erken saatlerinde, bir apartman dairesinin salonunda çıkan yangında ev sakini iki kişi yaralandı.
Polis basın bültenine göre, saat 03.30’da henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangında; çekyat koltuk, plastik masa ve klima iç ünitesi yandı. Ayrıca, yangında 6 pencere camı patlarken çıkan dumandan evin tüm duvarları islendi. Yangın, ev sakini iki şahıs tarafından söndürüldü.
Yangın sırasında yaralanan ev sakinleri, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.
- Kapatma saatine uymayan iki işletmeye yasal işlem
Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence ve iş yerlerine yönelik denetimlerde, iki işyerinin mekan kapatma saatine uymadığı ı tespit edildi. İşyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
- KKTC'de ikamet izinsiz üç kişi tutuklandı
Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.
- Unutulan cüzdanı çalan iki kişi tutuklandı
Ortaköy’de bir mağazada, önceki gün, müşteri tarafından unutulan para cüzdanıyla birlikte, içerisinde muhafaza edilen kimlik kartları, sürüş ehliyeti, banka kartı ve 5 bin TL nakit para çalınmasıyla ilgili K.G.(K-23) ve J.S.(K-21) tespit edilerek tutuklandı.
Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.