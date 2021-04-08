Apartman otoparkında timsah operasyonu

ABD’nin Florida eyaletinde bir apartmanın otoparkında yakalanan dev timsah çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Tampa kentindeki bir apartmanın otoparkında görülen 3 metrelik timsahın yakanlanması için olay yerine Florida Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri çağrıldı. Ekipler timsahın ağzını bağlayarak kontrol altına aldı. Dev timsah yetkililer eşliğinde kamyonete yüklendi. O anlar destek için gelen polislerin vücut kamerasına yansıdı.

Yetkililer, timsahların çiftleşme dönemine dikkat çekerek, olası tehlikelere karşı bir dizi uyarı yayınladı.Timsahların çiftleşme döneminde hırçın olabileceğine dikkat çeken yetkililer, evcil hayvan sahiplerine hayvanların su kenarlarından uzak tutulması konusunda uyardı. Timsahın vahşi doğaya salındığı ifade edildi.

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08/04/2021 17:26