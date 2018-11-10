HABER KIBRIS

Apartmandan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Küçük Kaymaklı’da bulunan bir apartmanın üçüncü katından düşen kişi ağır yaralandı

ads
10/11/2018

Apartmandan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

 Lefkoşa’daki bir apartmanda balkondan pencereye geçmeye çalışan Zimbabve uyruklu bir genç, üçüncü kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, olay, bugün saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Küçükkaymaklı İsmail Beyoğlu Caddesi üzerindeki  Ahmet Öncel Oraç Apartmanında yaşandı.

Zimbabwe uyruklu Donovan Goreraza (E-23), üçüncü katta bulunan odasının kapısı kilitli kaldığı için balkondan pencereye geçmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek üçüncü kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.

Goreraza, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmasına devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Küçük Kaymaklı, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.