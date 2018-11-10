Apartmandan Düşen Kişi Ağır Yaralandı
Küçük Kaymaklı’da bulunan bir apartmanın üçüncü katından düşen kişi ağır yaralandı
10/11/2018
Lefkoşa’daki bir apartmanda balkondan pencereye geçmeye çalışan Zimbabve uyruklu bir genç, üçüncü kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, olay, bugün saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Küçükkaymaklı İsmail Beyoğlu Caddesi üzerindeki Ahmet Öncel Oraç Apartmanında yaşandı.
Zimbabwe uyruklu Donovan Goreraza (E-23), üçüncü katta bulunan odasının kapısı kilitli kaldığı için balkondan pencereye geçmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek üçüncü kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.
Goreraza, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmasına devam ediyor.