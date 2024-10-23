Apartmanı kundaklandılar, bir kişi hayatını kaybetti…

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23/10/2024

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Apartmanı kundaklandılar, bir kişi hayatını kaybetti…

Haspolat'ta bir apartmanda bugün çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de ağır yaralanmıştı.

Polisin soruşturması sonucu apartmanın kundaklandığı ortaya çıktı, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Haspolat’ta bir apartmanın girişindeki merdiven boşluğunda meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.M.A.E.(E-25) ve İ.E.G.(E-20)’nin henüz tespit edilemeyen bir sebepten  dolayı konu apartmanın içerisine girerek, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı bir malzeme ile bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları ve çıkardıkları  yangın neticesinde, apartman sakinlerinden Derrick Bamfo Ampomah (E-24)’ın yaşamını yitirmesine ve Jonathan Maukle Adjabeng'in (E-24) ise ağır şekilde yaralanmasına sebep oldukları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna M.T.(E-42) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

23/10/2024 21:43
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TAGS: Apartmanı kundaklandılar, bir kişi hayatını kaybetti…
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