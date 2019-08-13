Girne’de bir apartmanın damında yaşayanlara müdahale edildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Zabıta Kolluk Birimi’nin, 11 Ağustos tarihinde Burcan Apartmanı’nın damında yaşayan kişilerle ilgili gelen ihbarı değerlendirdiği ve yerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Apartmanda kaçak yaşayanların tespit edilmesinin ardından Girne Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulunulduğu kaydedilen açıklamada, zabıta ekipleri ile polisin denetiminde, apartmanda kaçak olarak yaşayan 7 kişi hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.