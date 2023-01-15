Apartmanın damından düştü ağır yaralandı

Lefkoşa’da Marmara Bölgesi’nde bir apartmanın damından düşen 32 yaşındaki şahıs ağır yaralandı

Polis Basın subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bu sabaha karşı saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Marmara Bölgesi’nde bulunan bir apartmanın damından, Sunnet ACHILOV (E-32) henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yaklaşık 11,35 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

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15/01/2023 10:55