AP’dan bayrak yırtan Yunan vekile ceza

Türkiye ve KKTC’de büyük tepkiye neden olan bayrak yırtma olayına Avrupa Parlamentosu da tepki gösterdi.

Parlamento, ırkçı Yunan parlamenter Ioannis Lagos’a 7 günlük ödenekten mahrumiyet ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Strazburg’daki Genel Kurul oturumunda yaptığı açıklamada, Lagos’a, “aşağılayıcı dil kullanmaktan” ve “ulusal bayrağı sembolize eden kağıdı yırtmaktan” dolayı disiplin cezası verildiğini açıkladı.

Yunan milletvekili Lagos, 29 Ocak’ta Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulunun “Yunan Adalarında İnsani Durum” başlıklı oturumunda yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını yırtmıştı.

Avrupa Parlamentosu, olayın ardından Yunan milletvekili Lagos hakkında yaptırım süreci başlatmıştı.

BRT

11/02/2020 20:19