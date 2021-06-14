AP'den Covid-19 Sertifikası'na yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerli olacak Covid-19 Sertifikası'nın kullanımı oy çokluğuyla kabul edildi. AB üyesi ülkelerin onayından sonra 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen uygulamanın, AB içindeki seyahatleri yeniden kolaylaştırması hedefleniyor.

"Aşı kimliği" olarak da adlandırılan dijital sertifikada kişilerin hangi aşıyı oldukları, yaptırdıkları koronavirüs testlerinin sonuçları ve Covid-19'a yakalandıysa hastalığı atlattığını kanıtlayan bilgiler yer alacak.

AB'de yeniden dolaşım özgürlüğü

Kullanımı onaylanan sertifikanın bu yazın en önemli parçası olacağını söyleyen Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Avrupa parlamenteri Peter Liese, "Böylece seyahat dalgasının geçen yıl olduğu gibi yeni bir enfeksiyon dalgasına yol açmayacağını güvence altına alabileceğiz" diye konuştu.

AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Komiseri Didier Reynders de sertifikanın AB vatandaşlarının dolaşım özgürlüğünü yeniden sağlayacağına dikkat çekti.

AB ülkelerinde henüz uygulama yürürlüğe girmemiş olsa da sertifikalar hazırlanmaya başladı. AB Komisyonu'nun verdiği bilgilere göre yaklaşık 1 milyon AB vatandaşı Covid-19 Sertifikası'nı şimdiden aldı.

Sinovac değerlendirme süreci sürüyor

Sertifikada Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşılara yer verilecek. Bu aşılar şu anda BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson. Rusya'nın Sputnik V ve Çin menşeli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşıları Avrupa'da kullanım izni alabilmek için EMA'ya başvuruda bulunmuştu. Bu iki aşı için değerlendirme süreci devam ediyor.

"Korona testleri ücretsiz olsun"

AP'deki oturumda çok sayıda parlamenter, aşılı ve aşı olmak için sırada bekleyen kişiler arasında ayrımcılık olmaması için korona testlerinin ücretsiz olmasını istedi. Bu taleple ilgili bir karar alınmadı. Ancak AB Komisyonu daha önce testlerin finansmanı için 100 milyon euro ayırdığını açıklamıştı.

Bu habere tepkiniz:



14/06/2021 13:50