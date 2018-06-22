Aplıç Sınır Kapısı İşleri İçin İhaleye Çıkıldı

Merkezi İhale Komisyonu’ndan elde edilen bilgiye göre, değeri yaklaşık 2 milyon TL olan ihale, Derinya Sınır Kapısı ve Otopark Yapımı ihalesinde olduğu gibi, 18 Temmuz’da kapanacak.



Aplıç Sınır Kapısı İşleri ihalesi, “Üstü kapalı polis kontrol noktası, karakol binası, çevre düzenlemesi, Telekomünikasyon ve Su İşleri Dairelerinin hazırladığı tüm altyapı”yı kapsıyor