Aplıç ve Derinya Kapıları 12 Kasım'da açılıyor

Liderler Görüşmesi sonrası yapılan ortak açıklamada Lefke Aplıç ve Derinya sınır kapılarının 12 Kasım 2018'de açılacağı belirtildi

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis arasında yapılan görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada liderlerin Kıbrıs konusunda bundan sonra ne yapılacağına ilişkin samimi görüş alışverişinde bulundukları ve Jane Lute ile yapılacak görüşmelerde yapıcı bir tutum izleme konusunda hem fikir oldukları bildirildi.