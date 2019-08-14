APOEL'e zorlu rakip: Ajax

Güney Kıbrıs ekibi APOEL'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi, geçen senenin yarı finalisti, Hollanda şampiyonu Ajax oldu.

Karabağ’ı deplasmanda 2-0’lık skor ile geçen Güney Kıbrıs ekibi APOEL’in play-off turu eşleşmeleri sonucunda rakibi son Hollanda şampiyonu Ajax oldu.

Yunanistan ekibi PAOK’u 3-2 yenen Ajax geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar yükseldi, ancak yarı finalde İngiliz ekibi Tottenham’a kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda mücadele sona erdi. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında play-off turu eşleşmeleri de belli oldu

Eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda)

LASK Linz (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)

Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya)

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar gruplarda mücadele hakkı elde edecek.