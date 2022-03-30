Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nde görev yapan iki astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ayak basarak insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

NASA astronotları Ay'ın yüzeyinde 21 saat 36 dakika dakika geçirdi. Astronotlar bu sürede Ay'a Amerikan bayrağı asmak dışında birçok örnek de topladı.

50 yıldan uzun bir süre önce toplanan bu örneklerin bir kısmı açık artırmaya çıkıyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan Bonhams müzayede evi birçok mikroskopik örneğin açık artırmayla satılacağını duyurdu.

Örneklerden dördünün bizzat Ay'a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong tarafından toplandığı belirtildi.

NASA aracının indiği Huzur Üssün'den (Tranquility Base) alınan bu örneklerin 800 bin dolarla 1.2 milyon dolara satılması bekleniyor.

Elektron misroskoplarının başlığı içerisinde bulunan bu örnekler tartışma konusu olmuştu.

Alüminyum örnek başlıklarının sahibi Nancy Lee Carlson daha önce Ay'dan toplanan örneklerin korunduğu poşeti 1.8 milyon dolara satmıştı.

NASA mikroskop parçaları için Carlson'a dava açmıştı ama mahkeme parçaların Carlson'a ait olduğuna karar vermişti.

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30/03/2022 11:36