Apollon Taraftarları AEL Kulüp Binasına Saldırdı

Apollon kulübü taraftarı 20 maskeli kişinin dün gece saat 23.20 sıralarında Limasol’daki AEL kulüp binasına saldırdığı ve çıkan olaylarda iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, Apollon taraftarlarının ellerinde sopalarla kulüp binasına girdiklerini ve içerde bulunan kişilere saldırdıklarını; saldırı sonucu iki kişinin yaralandığını duyurdu.

Polisin olay yerine gelmesiyle kaçan saldırganlardan bazıları, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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27/09/2021 13:46