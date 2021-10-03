Apostolos Andreas Manastırı çöplerin arasında kaldı!

Hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar için tarihi bir öneme sahip olan Apostolos Andreas Manastırı son­ zamanlarda çehresindeki çöplerle gündeme geliyor…

Ülkemizin gözde turistik bölgelerinden Dipkarpaz’da bulunan Apostolos Andreas Manastırı'nın doğu kısmındaki çöpler görenlerin tepkisine neden oluyor.

Fotoğraf sanatçılarından Yıltan Taşçı’nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gündeme getirdiği çöp sorunu hem kötü bir görüntüye neden oluyor hem de kötü kokuya.

Çöp sorunun aylardır devam ettiğine dikkat çeken Taşçı, Dipkarpaz Belediyesi’ni göreve davet ederken sorunun 4 aydır baş gösterdiğini vurguladı.

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03/10/2021 16:37