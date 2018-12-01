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Apostolos  Andreas Manastırı’nda ayin

 Rumların dün, Dipkarpaz’daki  Apostolos  Andreas Manastırı’nda ayin yaptıkları bildirildi.

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01/12/2018

Apostolos  Andreas Manastırı’nda ayin

Fileleftheros gazetesi, ayinin Karpaz Bölge Piskoposu Hristoforos tarafından yönetildiğini ve oldukça kalabalık geçtiğini yazdı.

Bu arada, Politis gazetesi de, Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu’nun, 2019 yılı içerisinde manastırın restorasyonun tamamlanması için son çalışmaların başlayacağını; ihale sürecinin tamamlandığını ve tekliflerin değerlendirilmekte olduğunu ve restorasyonun 1,5 yıl içinde tamamlanacağını söylediğini yazdı.

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TAGS: Apostolos  Andreas Manastırı, haber, ayin, kıbrıs
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