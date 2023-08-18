Apostolos Andreas Manastırı'nda yaşanan olay Rum basınında

ads ads ads ads
18/08/2023

ads
Apostolos Andreas Manastırı'nda yaşanan olay Rum basınında

 Dipkarpaz’da bulunan Apostolos Andreas Manastırı’nda, görevli papazın yanına giderek Kelime-i Şahadet getiren ve bu olayı cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyada servis eden şahıs hakkında polisin yasal işlem başlattığına dair haberler, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Haber Haravgi gazetesinde “Apostolos Andreas’ta Çekilen Video Polise Şikâyet Edildi”, Fileleftheros’ta “Apostolos Andreas Manastırında Saygısız Video”, Alithia gazetesinde ise “Apostolos Andreas’ta Çekilen Videoya Tepki” başlıklarıyla yer aldı.

18/08/2023 11:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Apostolos Andreas Manastırı, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.