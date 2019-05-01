HABER KIBRIS

Apple Airpods'u akıllı saaate dönüştüren tasarım

ads
01/05/2019

ads
Apple Airpods'u akıllı saaate dönüştüren tasarım

En çok ilgi gören Apple ürünlerinden biri olmayı başaran AirPods Jiae Connie Jung isimli tasarımcı, konsept çalışması ile kulaklık modelinin kılıfını akıllı saat olarak tasarladı.

Kablosuz kulaklık modelleri arasında en çok ilgi çeken Apple Airpods kılıfı Jiae Connie Jung'un tasarımı ile akıllı saate dönüştü.

Kablosuz kulaklık modelleri arasında en çok beğeni toplayan modellerden biri olmayı başaran Apple Airpods, rakiplerine göre her geçen gün biraz daha fazla tercih edilir oldu. Kulaklıkları şarj etmek için kullanılan kılıfıyla kullanıcılara sunulan kablosuz kulaklık modeli yenilenen versiyonu ile kullanıcılarına kablosuz şarj desteğini de sunuyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Apple Airpods’u akıllı saaate dönüştüren tasarım, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.