Apple, Amazon ve Intel'in bu yılki bilançoları

Apple, Amazon ve Intel 2022’nin nisan-haziran dönemine ait bilançolarını açıkladı. Apple bu dönemde gelirinin arttığını karının ise azaldığını açıkladı. Amazon gelirinin arttığını fakat zarar ettiğini açıklası. Intel ise hem gelirinin azaldığını hem de zarar ettiğini duyurdu.

Apple

Apple’ın geçen seneye oranla %2 arttı. Bu artışla geliri 83 milyar dolara ulaştı. Apple, geçen yılın nisan-haziran döneminde ise 81,4 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Şirketin geçen yılki 21,7 milyar dolar olan net karı ise %11 azalarak 19,4 milyar dolara gerilediği açıklandı.

Firmanın hisse başına karı da bu dönemde 1,30 dolardan 1,20 dolara düştü.

Amazon

Amazon, yaptığı açıklamaya göre, şirketin bu yıl elde ettiği gelir, geçen seneye göre %7 arttı ve 121,2 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılki net satışı 113,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Geçen sene 7,8 milyar dolarlık kar açıklayan Amazon, bu yıl ise 2 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu.

Şirketin bu sene hisse başına zararının ise 0,20 dolar olduğu duyuruldu. Amazon, geçen yıl ise hisse başına 0,76 dolar kar etmişti.

Intel

Intel de bu yıl satışlarında düşüş yaşandığını duyurmuştu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, firmanın bu sene elde ettiği gelir, geçen yıla oranla % 22 azaldı ve 15,3 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 19,6 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Geçen yıl 5,1 milyar dolar kar ettiğini duyuran Intel, bu yıl ise 454 milyon dolarlık zarar ettiğini açıkladı.

Şirketin hisse başına zararı ise 0,11 dolara düştü. Intel’in hisse başına karı geçen sene ise 1,24 dolar olarak kaydedilmişti.

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29/07/2022 10:28