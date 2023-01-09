Apple, AR tabanlı metaverse için çalışmalara başladı

Apple metaverse için somut adımlar atacak! Malum, son dönemde teknoloji sektöründeki en çok dikkat çeken olaylardan birisi de Facebook CEO’su Zuckerberg tarafından açıklanan metaverse olayı oldu.

Peki diğer markalar metaverse ile ilgili neler düşünüyor. Şimdiye kadar bazı isimlerden konu ile ilgili açıklamalar gelmişti. Kimisi metaverse’e dahil olacağını açıklarken, kimisi ise bu fikre sonuna kadar karşı çıkmıştı.

Peki Apple’ın bu konu ile ilgili tutumu ne yönde? Bilindiği üzere Apple’ın sanal gerçeklik üzerine büyük çalışmaları var. Cupertino merkezli şirket yıllardır kendi akıllı gözlüğü üzerinde çalışıyor. Fakat şimdiye kadar elle tutulur somut bir çabaya ulaşılamadı.

Apple geleceğin sanal gerçeklik üzerine kurulu olacağını kabul eden şirketlerden biri. Zaten Tim Cook da zamanında yaptığı bir açıklamada bu durumu kısa bir şekilde özetlemişti. Cook, sanal gerçekliğin önümüzdeki süreçte hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olacağını iddia etmişti.

Tabi ki Apple’ın Facebook’un yarattığı evrenin bir parçası olması çok da olası değil. En kötü Cupertino merkezli şirket kendi meta evrenini yaratacaktır. Hatta belki bununla ilgili ilk çalışmalar da başlamış olabilir. Şimdilik Apple’ın kapalı kapılar ardında ne gibi planlar yürüttüğünü tahmin etmek pek de kolay değil. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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09/01/2023 13:44