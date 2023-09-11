Apple bir modelin daha üretimini durduracak

iPhone 15 merakla beklenirken, sevilen Mini modelin fişini çekiyor. İşte üretimi duracak iPhone modeli...

Apple, 2020 yılında iPhone 12 Mini ile küçük boyutlu telefon serisini piyasaya sürdü. iPhone 4'ten beri küçük telefonlara ilgi gösteren kullanıcılar, bu modeli büyük bir beğeniyle karşıladı. Daha sonra iPhone 13 Mini geldi, ancak iPhone 14 serisinde Mini bir model göremedik.

iPhone 15 serisinde de Mini modelinin yer almayacağına dair bilgiler var. Hatta Apple, iPhone 13 Mini üretimini sonlandırma kararı almış durumda. Ünlü Apple analisti Mark Gurman'ın belirttiğine göre, iPhone 13 Mini stokları azalmış durumda ve Apple'ın ABD'deki online mağazası, bazı modeller için 2-3 hafta, bazıları içinse 6-8 hafta nakliye süresi tahmin ediyor.

iPhone 13 mini üretimi bitecek mi?

Bu tedarik sorunu, Apple'ın Salı günü düzenleyeceği "Wonderlust" etkinliğinin ardından iPhone 13 Mini üretimini durdurabileceğini işaret ediyor. Geçen yıl Apple, iPhone 14 Mini modelini piyasaya sürmedi, ancak iPhone 13 Mini'yi daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak ABD'de 599 dolardan başlayan fiyatlarla satmaya devam etti. (Ülkemizdeki fiyatı şu anda 36.609 TL olarak biliniyor.)

Eğer bir iPhone 13 Mini sahibi olmayı düşünüyorsanız, şu anda bu cihazı satın almanın son şansınız olabilir. Çünkü Apple'ın Salı günü iPhone 15 serisini tanıttıktan sonra bu modelin üretimini durdurması muhtemel görünüyor. Apple'ın yeni serisi muhtemelen 6,1 inç iPhone 15, 6,7 inç iPhone 15 Plus, 6,1 inç iPhone 15 Pro, 6,7 inç iPhone 15 Pro Max ve 4,7 inç iPhone SE gibi modellerden oluşacak.

Başlangıçta küçük boyutlu iPhone'lar için bir talep olduğu düşünülse de, gerçek veriler iPhone Mini'nin diğer iPhone modellerine göre düşük satış rakamlarına sahip olduğunu gösteriyor. Nisan 2022'de bir araştırma firması olan CIRP, iPhone 13 Mini'nin ABD'deki toplam iPhone 13 satışlarının yalnızca %3'ünü oluşturduğunu raporlamıştı.