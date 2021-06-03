Apple CEO'su Cook'tan ofise dönün çağrısı

Ofislerine geri dönmek isteyen şirketler arasına Apple da katıldı.

Apple’da Tim Cook’un çalışanlarına yolladığı elektronik postada, çalışanların Eylül ayından başlayarak haftada üç gün ofislerde çalışmaya başlaması istendi.



Çalışanların yılda iki haftaya kadar uzaktan çalışabilecekleri de açıklandı.

Tim Cook yolladığı mektupta, geride kalan dönemde uzaktan başardıklarımız çok önemli ama çok büyük bir eksik var o da birbirimiz, ifadesine yer verdi.



Apple diğer teknoloji şirketlerine kıyasla, ofislere dönmek ve ofiste bulunma yüzdeleri konusunda daha tutucu bir duruş sergileyen konumda.

Teknoloji şirketleri pandemiyle birlikte hızlıca evden çalışma modeline geçmişti. Ancak pandeminin üzerinden yaklaşık 1.5 sene geçti ve şirketlerin tutumu değişiyor.

Mayıs ayında Google’dan yapılan açıklamada, ofislere dönmeye başlayacakları ifade edilmiş ancak iş gücünün yüzde 20’sinin her zaman uzaktan çalışabileceği belirtilmişti. Google nisan ayında ofislerin yeniden açıldığını duyurmuştu. Son olarak şirketin CEO'su Sundar Pichai, çalışanlara e-posta gönderdi.

Pichai mesajında çalışanlara ofise dönmelerini tavsiye etti. Google CEO'su haftada en az 3 gün ofise gelinmesini salık verdi. Pichai mesajında şu ifadelere yer verdi; 20 yıldan uzun süredir çalışanlarımız kafede, tahta başında ya da sahilde oyun oynarken, ilginç sorunları çözmek için ofise geliyor



Google pandemi döneminde yeni çalışma ofisleri yarattı. Şirket çalışanlarının yüzde 60'ını eski ofislere yüzde 20'sini yeni ofislere ve yüzde 20'sini de evden çalışma modeline dönüşümlü olarak alıştırmak istiyor.

Facebook patronu Mark Zuckerberg de, uzaktan çalışma işimizin geleceği diyerek yöneticilerden izin alındığı sürece uzaktan çalışmaya devam edilebileceğini belirtmişti. Bu arada uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiren ilk şirketlerden biri olan Twitter’ın da bu konudaki duruşunda bir değişiklik olmadı.

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03/06/2021 12:11