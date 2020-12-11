Apple CEO'su ofise dönüş tarihini duyurdu

ABD merkezli teknoloji devi Apple CEO'su Tim Cook, dün çalışanlarla sanal bir toplantıda şirketin ofise dönme planına ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı.

Cook, çalışanların çoğunun 2021 yılı haziran ayından önce ofislere geri dönmeyeceğinin muhtemel olduğunu söyledi.

Bloomberg'in haberine göre Cook, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısının gelecekte uzaktan çalışmak için daha fazla esneklik sağlayabileceğini ima etti.

Cook, "Yüz yüze işbirliğinin yerini alacak bir şey yok, ancak işimizi üretkenlikten ödün vermeden ofis dışında da nasıl yapabileceğimiz konusunda çok şey öğrendik ve tüm bu gelişmeler önemli" dedi.

Cook, geçtiğimiz aylarda yaşanan zorluklar nedeniyle Apple'ın birçok bölgedeki çalışanlarına 4 Ocak için planlanan ek ücretli tatil hakkı vereceğini de sözlerine ekledi.

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11/12/2020 15:21