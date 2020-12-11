Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelindeki pek çok ofisini ve mağazasını kapsayan bir dizi tedbirler alan Apple'ın CEO'su Tim Cook, personelin çoğunun hazirana kadar ofislere dönemeyeceğini bildirdi.

Cook, dün çalışanlarla sanal bir toplantıda şirketin ofise dönme planına ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı.

Cook, çalışanların çoğunun 2021 yılı haziran ayından önce ofislere geri dönmeyeceğinin muhtemel olduğunu söyledi. Bloomberg'in haberine göre Cook, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısının gelecekte uzaktan çalışmak için daha fazla esneklik sağlayabileceğini ima etti.

Cook, "Yüz yüze işbirliğinin yerini alacak bir şey yok, ancak işimizi üretkenlikten ödün vermeden ofis dışında da nasıl yapabileceğimiz konusunda çok şey öğrendik ve tüm bu gelişmeler önemli" dedi.

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11/12/2020 17:06