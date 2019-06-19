Apple Çin'deki üretimini başka ülkelere kaydıracak

İddialara göre teknoloji devi Apple, Çin'deki üretiminin yüzde 15 ila 30'unu farklı ülkelere kaydıracak.

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerilimi Huawei krizinden sonra Çin'de üretim yapan firmaların yeni kararlar almasına neden olacak gibi görünüyor. Nikkei Asian Review'in iddiasına göre Apple, Çin'de yaptırdığı üretiminin yüzde 15 ila 30'unu farklı ülkelere kaydıracak.

Apple Çin'deki üretimi azaltıyor

İddianın ana kaynağı ise Apple'ın Güneydoğu Asya ve Meksika'daki tedarikçilerle görüşmeye başlaması gösteriliyor. Konuyla ilgili olarak Apple resmi bir açıklama yapmasa da ABD yönetimi tarafından alınan kararların uzun vadede Çin'de üretim yapan ABD merkezli şirketleri etkilemesi bekleniyordu.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi aldığı bir kararla Amerikan şirketlerinin ulusal güvenliği tehdit edecek yabancı şirketlerle yaptığı işbirliklerini sonlandırmaları gerektiğini açıklamıştı. Dah asonra bu kararın uygulamasını 90 gün öteleyen ABD yönetiminin 90 günün sonunda ne yapacağı merakla bekleniyor. Yapılan düzenlemenin Çin ile ticaret savaşının bir sonucu olduğu düşünülüyor. Bu savaşta en fazla yara alan marka da Huawei olmuştu.