Apple çip tedariki için gözünü Çin'e dikti

Apple, Japonya’daki önemli ortaklarından birinin arz riskleriyle karşı karşıya kalmasının ardından çip üretimi için yeni tedarikçi arayışında. Seçenekler arasında önde gelen Çinli çip üreticisi firma da bulunuyor.

Apple önemli bir çip tedarikçisinin üretimine ara vermesi nedeniyle tedarik zincirini çeşitlendirmeye çalışıyor. Apple’ın önemli çip tedarikçilerinden olan Japonya merkezli Kioxia Holdings bazı sıkıntılar nedeniyle üretimin azaltılacağını duyurdu.

Apple’ın şimdi Çinli yarı iletken üreticisi Yangtze’nin bazı ürünlerini test ettiği belirtildi.

Yangtze konu hakkında açıklama yapmadı.

Apple’ın diğer önemli tedarikçisi Foxconn Shenzen’deki faaliyetlerini Kovid vakalarındaki artış nedeniyle askıya aldığını duyurmuştu.

Çip krizi elektronikten otomotive kadar birçok sektörde firmaları. üretimlerini askıya almasına neden oluyor.

Son 2 yıldaki Kovid kaynaklı lojistik ve tedarik sıkıntıları, dünyanın en büyük tüketici elektroniği firması olan Apple’ı da olumsuz etkiliyor.

Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerilimi göz önüne alınırsa Apple ile Yangtze’nin işbirliğinin eleştiri oklarının hedefi olabileceği belirtiliyor.

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31/03/2022 17:47