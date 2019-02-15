Apple duyurdu! Yeniden satışa çıkacak

Apple, aralık ayında Almanya’da görülen mahkemede alınan bazı iPhone modellerinin Almanya’da satışa sunulması, satışı ve ithaline kalıcı tedbir kararı alınmış ve bu karar Apple’ın Avrupa Birliği’ndeki mağazalarını da kapsamıştı.



Apple açıklamasında, Almanya pazarı için üretecekleri modellerde İntel yongaları yerine Qualcomm yongaları kullanılacağını duyurdu.



Almanya pazarında yeniden satışa çıkacak olan iPhone 7, 7+, 8 ve 8+ modellerinin Perşembe gününden itibaren çevrimiçi satışa çıkacağını duyuran iPhone’dan gelen açıklamada, “Tüm iPhone modellerinin Almanya’da yeniden satışa çıkabilmesi için Intel yongalardan vazgeçip Qualcomm yongalar kullanmak zorunda kaldık” denildi.



Açıklama sonrasında Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.42 düştü.