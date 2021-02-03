Apple, elektrikli otomobilini 2024'de görücüye çıkaracak

iPhone, iPad ve bilgisayar ürünleriyle tüm dünyada on milyonlarca insana ulaşan Apple gözünü yollara dikmiş durumda.

ABD merkezli teknoloji şirketinin bir süredir elektrikli otomobil piyasasına girmek istediği biliniyordu.

Geçtiğimiz ya Reuters şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceğini duyurmuştu.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Apple, elektrikli araba üretimi için Kia Motors ile anlaşmaya imzalamaya hazırlanıyor.

Aynı habere göre, Apple otomobil üretim ve geliştirme tesisi kurulması için Kia Motors’a 4 trilyon won (3,5 milyar dolar) yatırım yapacak.

Dış basında yer alan iddiaların ardından Kia’nın hisseleri 1997 yılında bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Apple'ın 3.5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı Kia Motors’un hisseleri bu iddiadan sonra yüzde 14,5 yükseldi.

Geçtiğimiz ay Hyundai’nin Apple ile görüşme halinde olduğunu açıklaması sonrasında Hyundai’nin hisselerini yüzde 20 artırmıştı.

İlk olarak 2014 yılında ortaya çıkan projede yıllarca bir gelişme yaşanmamıştı. Apple 2018 yılında eski Tesla çalışanı Doug Field'ı transfer etmişti.

Field aylar içerisinde eski projede yer alan 190 kişiyi kovmuştu.

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03/02/2021 18:11