Apple eşyaların takibi için AirTag'i duyurdu

Apple, takip etmek istediğiniz tüm eşyalara takılabilecek küçük bir anahtarlık tasarımına sahip AirTag’i duyurdu.

Apple, uzun süredir beklenen eşya takip cihazı AirTag’i duyurdu. Kullanıcılar bu cihazla, ufak anahtardan bavula istedikleri her eşyayı anlık olarak takip edebilecekler. AirTags de Apple’ın şifreli bir ağ üzerinden kullanılabilen Bul ekosistemine eklendi.

Daire şeklindeki cihaz, mat ve gümüş gri tonlarında geliyor. Cihaz, küçüklüğü sayesinde bir anahtarlık olarak kullanılabiliyor. Bu sayede kaybolan anahtarlarınızın yerini de bbununla kolaylıkla bulabilirsiniz.

Apple, gizliliğe önem verdiğini belirterek AirTag’lerin insanları değil, yalnızca eşyaları takip ettiğinin güvencesini verdi. Cihaz, Bul uygulamasında eşyanızın yerini gösterebildiği gibi kullanıcısına sesli uyarı imkanı da sunuyor. Böylece kayıp eşyanızı tam olarak bulamadığınızda ancak yakınında olduğunuzdan emin olduğunuzda cihazdan ses çıkmasını sağlayarak eşyanızı bulabileceksiniz.

AirTag, 30 Nisan Cuma gününden itibaren sipariş edilebilecek. AirTag’in bir tanesi 29 dolar, dört tanesi ise 99 dolar satış fiyatına sahip. Cihazın Türkiye fiyatı ise belli değil.

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20/04/2021 21:14