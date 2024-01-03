Apple hisselerine not darbesi: 85 milyar dolarlık risk

Teknoloji devi Apple'ın hisseleri, Barclays'in not indiriminin ardından sert düştü.



İngiliz banka Barclays, 2024 yılında Apple ürünlerine olan talebin zayıf kalacağını ifade etti ve notunu düşürdü. Bankanın kararı sonrasında Apple'ın hisseleri yaklaşık yüzde 3'e yakın düştü. Şirketin hisseleri yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi. Böylece Apple'ın piyasa değerinden yaklaşık 90 milyar dolar silindi.



Barclays analisti Tim Long, iPhone 15'in cansız olduğunu belirterek, iPhone 16'nın da benzer olacağına inandıklarını ifade etti. Banka ayrıca şirketin ABD'li regülatörlerin radarında olduğunu belirtti.



Kurum, Apple hisseleri notunu 'nötr'den bir alt seviyeye indirirken, 12 aylık fiyat hedefini 160 dolara çekti. Ayrıca Apple hisseleri için 'sat' tavsiyesi verdi. Şirketin hisseleri, 2023 yılında yüzde 50'ye yakın yükselmişti.



85 MİLYAR DOLARLIK GELİRİ RİSK ALTINDA



Diğer taraftan Apple'ın 85 milyar dolarlık hizmet sektörü gelirinin risk altında olduğu belirtildi. Financial Times'ın haberinde şirketin 2024 yılında bir dizi dava ile karşılaşacağı kaydedildi.



Haberde ABD'de Google'a karşı açılan davanın Apple için tehdit oluşturduğu ifade edildi. Davaya göre Google, 2021 yılında Apple cihazlarında ve diğer platformlarda varsayılan arama motoru olmak için 26 milyar dolardan fazla ödeme yaptı. Google'ın davayı kaybetmesi halinde Apple'ın hizmetler gelirinin yaklaşık dörtte biri darbe alabilir. Davanın sonucu mayıs ayında açıklanacak.



Avrupa Birliği'nin dijital hizmetler yasasının da Apple'ın geliri üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği belirtildi. Şirkete hem ABD hem AB tarafından açılmış antitröst davaları bulunduğu ifade edildi.

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