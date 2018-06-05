Apple, iOS 12'yi resmen duyurdu!

Apple'ın aylardır hazırlandığı ve hepimizin merakla beklediği WWDC etkinlikleri bugün başladı. Gelen ilk haberlerden biri ise iOS 12'nin duyurulması oldu.

Apple'ın tüm yeniliklerini duyurduğu WWDC etkinliği bugün başladı. Etkinlik uzun zamandır bekleniyor ve sunulacak yenilikler ile ilgli pek çok tahmin vardı. iOS 12'nin duyurulacağı ise bu tahminler arasında en kesin gözüyle bakılandı. Beklenen haber geldi ve Apple 4 gün sürecek etkinliğin ilk gününde iOS 12'yi duyurdu. Tüm iOS 11 cihazlarda desteklenecek olan iOS 12'nin, duyurulan ilk özellikleri ise şöyle;

Performans, iOS 11'e nazaran 2 kat iyileştirilmiş durumda.

Tüm uygulamalar %40 daha hızlı çalışacak.

Klavye etkinlikleri %50 hızlı görüntülenecek.

'Kamera için kaydır' %70 daha hızlı açılacak.

CPU performansı gerektiğinde yükseltilebilecek. Sonrasında ise pil seviyesini korumak için performans düşürülebilecek.

Yenilenmiş AR Teknolojisi

Apple aynı zamanda Adobe, Autodesk, Quixel, Pixar, PTC ve Sketchfab gibi programlarca da desteklenen ve AR teknolojisi için kullanılacak olan yeni bir dosya formatı geliştirdiğini de açıkladı. AR objelerin gerçek boyutlarının tespitinde kullanılacak olan dosya formatının ismi ise USDZ.

iOS 12 ve Siri

iOS 12 ile birlikte sunulan bir diğer yenilik ise Siri ile ilgili. Siri, artık sizin seçtiğiniz bazı komutlar ile uygulamalarınnın belirli özelliklerini kullanabilecek. Kolay erişim için kilit ekranınıza kısayollar eklenebilecek ve Siri, önceki deneyimlere dayanarak günün belirli saatlerinde kilit ekranında çıkan bu kısayollar ile sizi uyarabilecek.