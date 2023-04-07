Apple, iOS 16.5’in ilk betasını yayınladı

iOS 16.4.1 sürümü yolda. Küçük boyutlu bu yeni güncelleme iPhone’lardaki bazı sorunları düzeltecek. Bu hafta veya gelecek hafta ise yayınlanması bekleniyor. iOS 16.4.1’in betası olmaz. Çünkü Apple yazılım sorunlarını gidermek için çıkardığı güncellemelerde beta testi yapmıyor.

Direkt olarak yazılım paketini kullanıma sunuyor. Kaynak iOS 16.4.1’in hangi problemleri çözeceğine dair herhangi bir detay vermemiş. Bunu ancak güncelleme çıktığında öğrenebiliriz. Eğer iPhone’unuza bir güncelleme gelip gelmediğini de kontrol etmek isterseniz Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme kısmına bakabilirsiniz.

iOS 17’nin özellikleri nedir?

Apple, iOS 16 güncellemeleriyle bir yandan iOS 17 için de temel hazırlıyor. WWDC 2023’te iOS 17’le ilgili detayları göreceğiz. Yeni iOS sürümünde CarPlay desteği, Siri güncellemeleri, arayüzde bir takım değişiklikler olacağı söyleniyor. Fakat iOS 17’nin asıl olayı App Store harici uygulama yükleme olacak. Yani bir uygulamayı iPhone’unuza yüklemek isterseniz, artık App Store’a gerek kalmayacak. Bu durumun arkasında ise Avrupa Birliği’nin aldığı bir karar var ve 2024’ten itibaren Apple’ın karara uyması, alternatif uygulama yükleme olayına izin vermesi gerekiyor. Teknoloji devi bu konuya oldukça temkinli yaklaşıyor.

Raporlananlara göre iOS 17’de, yeni emojiler, T-Mobile kullanıcıları için bağımsız 5G desteği, mesajlarda sosyal ağ olan Mastodon bağlantıları için önizlemeler (Apple bu sosyal ağın daha çok kullanılmasını istiyor), cüzdan için yeni bir Widget, müzik uygulamasında arayüzde bir takım değişiklikler gerçekleşecek. Yeni işletim sisteminin daha fazla kişiselleştirmeye izin vereceği de ileri sürülüyor. Yakın tarihte ortaya çıkan bir raporda şirketin özelleştirme seçeneklerini artırmayı planladığından bahsediliyor. Fakat özelleştirme seçenekleri tam olarak ne olacak, Apple ne kadarına izin verecek detaylar konusunda herhangi bir şey yok.

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07/04/2023 09:13