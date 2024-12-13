Apple, iOS güncellemesiyle iPhone'a ChatGPT'yi entegre ediyor

Haziran ayında duyurulan ve Apple Intelligence’ın bir parçası olarak tanıtılan ChatGPT entegrasyonu, Siri sesli asistanının kullanıcılardan gelen fotoğraflar ve sunum gibi belgelerle ilgili sorulara yanıt verirken ChatGPT’nin uzmanlığından faydalanmasını sağlayacak.

Kullanıcılar ayrıca, yeni Yazma Araçları (Writing Tools) özelliğini destekleyen herhangi bir uygulamada ChatGPT’ye yazılı içerik oluşturma talebinde bulunabilecek.

Yapay zeka botunun görüntü oluşturma yeteneklerini kullanarak görseller de oluşturulabilecek.

Yapay zeka özellikleri, en yeni iPhone serisi ile birlikte önceki iPhone 15 serisinin Pro ve Pro Max modellerinde de kullanılabilir olacak.

Ayrıca, A17 Pro veya M1 çipli ve daha yeni modellerdeki iPad kullanıcıları ile M1 çipli ve daha yeni modellerdeki Mac kullanıcıları da bu araçlara erişebilecek.