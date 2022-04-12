Apple, iPhone 13'ü Hindistan'da üretmeye başladı

Amerikalı teknoloji devi Apple üretimde Çin'e bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Şirket yaptığı açıklamada, iPhone 13'ü Hindistan'da üretmeye başladığını söyledi.

Bir kaynağa göre telefon, Apple'ın Tayvanlı sözleşmeli üreticisi Foxconn'un Güney Tamil Nadu eyaletindeki Sriperumbudur kasabasında bulunan yerel bir fabrikasında üretiliyor.



Hindistan, Meksika ve Vietnam gibi ülkeler, üretimi Çin'den kapmaya çalışırken, bu bölgeler de Amerikan markalarına tedarik yapan fason üreticiler için giderek daha önemli bir hale geliyor.

iPhone 13, Apple'ın 2017 yılında iPhone SE ile Hindistan'da üretim faaliyetlerine başlamasından sonra yerel olarak üretilen dördüncü modeldir.

Apple ülkede iPhone 11 ve iPhone 12 modellerini de üretti. Şirketin Hindistan'da satılan iPhone modellerinin yüzde 70'inin ülke içinde ürettiği belirtiliyor.

Apple'ın yakın zamanda toplam üretiminin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırması bekleniyor. Şirketin böylece yüzde 20'lik ithalat vergisinden kurtulmayı amaçladığı ifade edildi.

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12/04/2022 13:19