Apple iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı

iPhone 6, şirketin önceki modellerinden çok daha büyük bir ekrana sahip ilk akıllı telefonu olduğu için birçok Apple kullanıcısının hafızasında yer etti. Telefonun üretimi birkaç yıl önce durduruldu, ancak yine de Apple'dan güvenlik düzeltme ekleri ve teknik destek almaya devam etti. Ancak, Apple şimdi iPhone 6'yı "vintage" ürünler listesine ekledi. Yani iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak.

Teknoloji devi Apple, iPhone 6’nın artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı. Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.

Bununla birlikte şirket, 7 yıla kadar eski ürünleri için hala parça ve onarım hizmetleri sunuyor. Ancak, ilginç bir şekilde, daha büyük iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, Apple'ın iPhone 6 Plus'ın üretimini tamamen durdurduktan sonra bazı bölgelerde 4,7 inç ekrana sahip iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.

Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014'te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019'da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.

Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı değil, aynı zamanda iPhone 5'leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için güvenlik yamaları sağlamaya devam ediyor.

Diğer taraftan iPhone 6, Retina HD ekran, tek bir 8 megapiksel arka kamera ve 1 GB RAM'e sahip 64 bit A8 çip ile donatıldı. iPhone 6 Plus da benzer bir donanıma sahip ancak Full HD ekrana ve optik stabilizasyona sahip arka kameraya da içeriyor. İki model de aynı zamanda NFC ve Apple Pay'e sahip ilk iPhone'lardı.

Bu yılın başlarında Apple, eski ürünler listesine Touch Bar özellikli birinci nesil MacBook Pro'yu da ekledi.

APPLE'IN VİNTAGE LİSTESİ'NDE HANGİ İPHONE'LAR VAR?

iPhone 4 (8GB)

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s (32GB)

iPhone 6s Plus (32GB)

DÜNYA ÇAPINDA ESKİ KABUL EDİLEN İPHONELER

iPhone

iPhone 3G (China mainland) 8GB

iPhone 3G 8GB, 16GB

iPhone 3GS (China mainland) 16GB, 32GB

iPhone 3GS (8GB)

iPhone 3GS 16GB, 32GB

iPhone 4 CDMA

iPhone 4 CDMA (8GB)

iPhone 4 16GB, 32GB

iPhone 4 GSM (8GB), Black

iPhone 4S

iPhone 4S (8GB)

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01/10/2022 22:36