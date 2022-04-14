Apple iPhone, iPad ve Mac üretimini durdurdu!

0Apple, Çin'de yaşanan karantinalar sebebiyle iPhone üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Çin'deki en son COVID-19 karantina önlemleri, Apple üretimini vurdu. Karantinalar sebebiye önemli Çinli tedarikçilerde durulma yaşanmaya başladı. Bu aksamalardan biri özellikle iPhone kullanılabilirliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Şanghay ve Kuşan'ın elektronik üretim merkezlerinde iPhone, iPad ve Mac'lerin montajı askıya alındı.

Dünyadaki çoğu ülke, az ya da çok, COVID-19 ile yaşamanın yollarını bulmamız gerektiği sonucuna vardı. Bununla birlikte, Çin, salgın meydana geldiğinde sıkı karantina önlemleri de dahil olmak üzere, virüsü ülkeden yok etmek için çeşitli önlemler uygulayarak farklı bir yol izliyor. CNN'den gelen bir rapora göre, Şanghay şu anda ülkedeki enfeksiyonların ana merkezi.

Mart ayından bu yana Çin, şimdiye kadarki en büyük Covid dalgasıyla mücadele ediyor ve Şanghay şu anda en büyük sıcak nokta. Ulusal sağlık çalışanları ve Çin ordusunun şehrin tepkisini artırmak için sevk edildiği 25 milyon sakinin tamamı karantina altında.

Geçen ay Shenzhen'de bir karantina uygulaması iki fabrikada iPhone montajını durdurmaya zorladı. Ancak bu durum, iPhone üretiminin kötü bir şekilde etkilenmediği anlamına geliyordu. Ancak ardından Nikkei Asia, Şanghay ve Kunshan'daki karantinaların Apple üretiminin diğer üç tedarikçisini etkilediğini bildirdi.

iPhone üzerine uzmanlaşan Pegatron, Salı günü yaptığı bir açıklamada Şanghay ve Çin'in Kunshan kentindeki iki üretim tesisindeki faaliyetlerin hükümet düzenlemelerine uymak için askıya alındığını söyledi. Nikkei Asia, Hindistan'daki yeni iPhone montaj fabrikasının henüz faaliyete geçmediği için bunların Pegatron'un tek iPhone üretim üsleri olduğunu öğrendi. Pegatron, tüm iPhone'ların kabaca %20 ila %30'unu oluşturuyor. MacBook üreticisi Quanta ve iPad montajcısı Compal, etkilenen diğer iki tedarikçi arasında.

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14/04/2022 18:47