Kısa süre önce tanıttığı iPhone XS, XS Max ve XR modelleri yüzünden Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor. Özellikle XR modelinin satmaması Apple için ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz günlerde bu telefonun üretimini üçte bir oranında azaltan firma şimdi de fiyat indirimine gitmeyi planlıyor.

Apple iPhone XR fiyatını düşürecek

Konuyla ilgili iddia ABD'nin ünlü ve saygın gazetesi The Wall Street'ten geldi. Gazetede yayınlanan habere göre APple'ın Japonya'da sattığı iPhone XR modelinin fiyatında indirim yapılacak. ABD fiyatı 750 dolar olan iPhone XR modeli tüm dünyada olduğu gibi Japonya'da da beklenen ilgiyi görmedi. Ortaya atılan iddialara göre Apple telefonun fiyatını düşürecek. Fiyat indiriminin ne kadar olacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Yine aynı habere göre Apple, üretimini durdurduğu iPhone X modelini yeniden üretmeye başlayacak. Geçmişte de farklı modelleri için bu tarz adımlar atan Apple'ın iPhone X modelini Japonya'da tekrar piyasaya süreceği iddia edildi.

Apple'ın Eylül ayında tanıttığı iPhone XS, XS Max ve XR modelleri henüz Türkiye pazarında satılmıyor. Dolar kurunu oldukça yüksek tutan Apple, orantısız bir fiyattan gireceği için şimdilik bu modelleri Türkiye'ye getirmedi. Apple'ın diğer ürünlerine göre hesaplayacak olursak en pahalı model olan iPhone XS Max'in en büyük kapasiteli modelininTürkiye fiyatının 15 bin TL civarında olması bekleniyor. Apple Türkiye, bu fiyatlarla telefon satamayacağı için şimdilik bu modelleri getirmemeyi tercih ediyor.

Japonya'da uygulanacak olası indirimin Türkiye pazarında da uygulanıp uygulanmayacağı şimdilik bilinmiyor. Telefon Türkiye'ye makul bir fiyattan da gelebilme ihtimaline sahip. Ancak bunların hepsinin tahmin olduğunu belirtelim.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple Türkiye'de makul fiyatlı iPhone modelleri satar mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.