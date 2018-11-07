Apple kan kaybediyor

1 trilyon dolar değerindeki ABD şirketi olan Apple, son zamanda çıkan olumsuz haberler ile değer kaybetti.Geçtiğimiz aylarda piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkaran Apple, bu unvanını kısa sürede kaybetti. Her ne kadar şirket, üç aylık satış raporlarını artık duyurmayacağını söylerek durumu saklamaya çalışsa da iPhone'lar ile ilgili yayınlanan kötü bir rapor skandalı açığa çıkardı. Japonya'da büyük bir finansal yayın olan Nikkei Asian Review'da yayınlanan rapora göre yeni iPhone XR'a gelen talepler beklenenden daha düşük.

'IPHONE XR ÜRETİMİ ARTIRMA ÇALIŞMALARI İPTAL EDİLDİ'

Webtekno'ya göre, haberlerin ardından Foxconn, Pegatron, Largan Precision, Flexium Interconnect ve AAC Technologies'in hisse senedi fiyatları da geriledi. Bu durumda Apple'ın en son iPhone modeli XR için üretimi artırma çalışmaları iptal edildi.

'SON 6 YILIN EN KÖTÜ İKİ GÜNLÜK BORSA GERGİNLİĞİNİ YAŞADI'

Geçtiğimiz birkaç günde yaşanan bu tökezlemeler ile Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, zor bir duruma düştü. MarketWatch'a göre Apple, yaklaşık 6 yıl içinde borsadaki en kötü iki günlük gerginliği yaşadı.