Apple katlanabilir iPhone müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor...

Gündeme gelen son gelişmelere göre Apple kullanıcıları sevindirecek yeni bir modelle geliyor. Popüler telefon markası Apple’dan katlanabilir iPhone geliyor açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Akıllı telefon üreticisi olan Apple‘ın katlanabilir iPhone ile müşterilerinin karşısına çıkmak için hazırlıklara hız kesmeden devam ederken, katlanabilir iPhone modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği ise bir hayli merak konusu oldu. Peki katlanabilir iPhone modelinin ne zaman piyasaya sürülecek? Katlanabilir iPhone modelinde ne gibi özelliklerle yer alacak?

Katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek?

sızıntılarıyla bilinen AlphaBiz, katlanabilir iPhone modeli ile ilgili yeni ayrıntılara dikkat çekerek gündeme bomba gibi düştü. Açıklanan bilgilere Apple tarafından beklenen akıllı telefonun 2026 yılında piyasaya sunulacağı bilgisi yer alıyor. Bu bilgiye üst düzey bir Apple yetkilisi aracılığıyla ulaşıldığı bilgisi verildi.

iPhone modelinde ne gibi özelliklerle yer alacak?

Katlanabilir diğer telefon modellerinde katlanma izi olması iyi hizmet sunmazken, Apple’nin katlanabilir iPhone modeli ile ilgili ortaya atılan bir diğer bilgiye göre, göre katlanabilir iPhone modeli söz konusu izin piyasadaki ürünlere göre çok daha az gösteren bir ekran tasarımı olacağı bilgisi yer alıyor. Katlanabilir İPhone modelinin rakip marka modellerine göre, daha hafif olması bekleniyor.

Sektör kaynakları tarafından yayınlanan bilgilere göre, Apple, sağlamlık endişeleri nedeniyle, Galaxy Z Flip 5 konseptini rafa kaldırarak Galaxy Z Fold 5 benzeri bir ürün ile yoluna devam edebileceği, bu durum açıldığında iPad, katlandığında ise iPhone olabilen bir ürün olarak karşımıza çıkacak.

Tüm bilgilere ek olarak, Apple’ın son zamanlarda en çok konuşulan ürünü Vision Pro‘nun geliştirme ekibi tarafından katlanabilir iPhone çalışmalarına destek vermeye başladığı bilgisi verildi. Bu konu ile ilgili yapılan bir diğer açıklamalara göre, markanın Vision Pro’ya en az 1.5 yıl bir ekleme yapmayı planlamaması nedeniyle böyle bir karar aldığı bilgisi yer alıyor.

Vision Pro ekibinin ekran teknolojilerinde bir hayli yetenekli olduğu göz önünde bulundurduğumuzda, şirket içerisindeki katlanan iPhone ile ilgili ekran dayanıklılığı endişelerini ortadan kaldırmış oluyor.