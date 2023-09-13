Apple lansmanı gerçekleşti! iPhone 15'in fiyatı ve özellikleri

iphone 15'in de tanıtılacağı Apple lansmanı başladı. Teknoloji severlerin gözü Apple'ın yeni ürünlerinde. Peki İphone 15'te kendinden önceki sürümlerinden farklı olarak hangi özellikler yer alacak? İşte lansmandan öne çıkanlar...

APPLE WATCH SERİES 9

Su, toz ve çizilmelere karşı son derece dayanıklı bir yapıya sahip olan Watch Series 9, 41 mm ve 45 mm’lik iki farklı boyut seçeneğiyle birlikte tanıtıldı. Watch Series 9'un pil ömrü daha uzun olacak.

APPLE WATCH ULTRA 2

Apple’ın en dayanıklı saati olan olan Watch Ultra bugünkü tanıtımla birlikte artık 2. nesline sahip olmuş oldu. Daha çok sporcuların tercih ettiği saatin yeni versiyonu titanyum kaplamaya sahip.

İPHONE 15 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ!

Merakla beklenen günün yıldızı İphone 15 de tanıtıldı. İphone 15 48MP ana kameraya sahip olacak.

DYNAMİC ISLAND YER ALIYOR

iPhone 14 Plus‘a konulmayan Dynamic Island, bu yıl tanıtılan Plus modeli ile birlikte bütün seride yer aldı.

Öte yandan iPhone 15 Plus modeli, USB Type-C port yuvası ile birlikte geldi. iPhone 15 Plus modeli, selefi gibi 6.7 inç boyutunda ve 1284 x 2778 piksel çözünürlüğünde Ceramic Shild ile korunan Super Retina XDR OLED ekrana sahip. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 2.000 nit parlaklık sunuyor.

İPHONE 15 PRO VE İPHONE 15 PRO MAX

Apple’ın bu sene Pro’larda Apple A17 Bionic işlemcisini kullanması bekleniyordu. Ancak üretici etkinlikte bir sürpriz yaparak Apple A17 Pro işlemcisini duyurdu. İphone 14 Pro'larda da gördüğümüz Always on Display özelliğini iPhone 15 Pro’da da kullanmaya devam edeceğiz. Bu özellik telefon uykudayken ekranda saat, hava durumu ve takvim gibi çeşitli verileri gösteriyor. iPhone 15 Pro Max titanyum gövdeye ve eylem butonuna sahip. Kamerasının özellikleri ise 48 Megapiksel, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme.

ACTİON TUŞU YENİLİĞİ

iPhone 15 Pro ile yeni bir düğme geliyor: Sessize alma tuşu yerine artık bir Action tuşu var. Bu tuşa istediğiniz görevi atayabileceksiniz.

İPHONE 15 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Teknoloji meraklılarının merakla beklediği İPhone 15 ne zaman satışacak çıkacak? sorusu da cevap buldu. Ön sipariş tarihi: 22 Eylül Satış tarihi: 29 Eylül

İPHONE 15, İPHONE 15 PLUS, İPHONE 15 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

iPhone 15 128 GB: (49.999 TL) iPhone 15 Plus 128 GB: (56.999 TL) iPhone 15 Pro 128 GB: (64.999 TL) iPhone 15 Pro Max 256 GB: (76.999 TL) iPhone 15 Pro Max 1 TB: (92.999 TL)