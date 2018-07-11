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Apple Music ABD'de Spotify'ı geride bıraktı

Dünyanın en büyük iki müzik platformu olan Spotify ve Apple Music cephesinde yeni bir gelişme var. Spotify tüm ülkelerde en çok kullanılan uygulama iken, ABD'de artık lider Apple Music'ten başkası değil!

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11/07/2018

Apple Music ABD'de Spotify'ı geride bıraktı
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Geçtiğimiz Şubat ayında Apple Music'in, Spotify'ı geçmek üzere olduğu iddia edilmişti.

Digital Music News'un haberine göre ise bu iddialar haklı çıktı ve online müzik sektöründe Apple Music, ABD sınırları içerisinde Spotify'ı ilk kez geçmeyi başarmış durumda.

ABD dışında birçok ülkede Spotify halen lider. Apple Music'in 50 milyonu aşkın abonesi varken, Spotify ise 170 milyondan fazla aboneye sahip. Fakat kullanıcı sayısının, Apple'ın Spotify'ı geçtiği tek alan olmadığı da dikkat çekiyor. 

Drake'in yeni albümü Scorion ilk günden Spotify'da 132.4 milyon kullanıcı çekerken, Apple Music'te bu rakam 170 milyona ulaştı.

Apple, söz konusu albümü kullanıcılarına gece yarısı açarken, Spotify ise birkaç saat kadar geç kaldı. Bu durum da rakamlar arasındaki farkı hayli etkileşmişe benziyor. 

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TAGS: Apple Music, ABD, Spotify
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